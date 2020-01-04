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توك شو

بطلت مش عايز حاجة.. خالد الصاوي يغلق باب بيته في وجه الإعلامية شيرين حمدي..شاهد

السبت 04/يناير/2020 - 04:56 م
خالد الصاوي يغلق
خالد الصاوي يغلق باب بيته في وجه الإعلامية شيرين حمدي
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كـريـم الـخـطـيـب
مازح الفنان خالد الصاوي الإعلامية شيرين حمدي مذيعة برنامج «ON set» وفريق العمل، خلال زيارتهما إلى منزله، وقام بغلق الباب صائحا «انتم عايزين مني إيه أنا خلاص تعبت أنا خلاص بطلت مش عايز حاجة».

وقال الفنان خالد الصاوي خلال لقائه في برنامج «ON set» المذاع على قناة «ON E» : « معلش كنت بسترجع ذكريات أدوار قديمة كنت مزنوق فيها، اتفضلوا».

وكشف خالد الصاوي عن اسمه الحقيقي المثبت في بطاقة الرقم القومي وهو خالد جمال عبد الرحمن الصاوي، موضحا أن مهنته الأساسية هي مخرج سينمائي .

وأوضح خالد الصاوي أنه من مواليد برج القوس ومؤمن الأبراج وصفاتها جدا، مشيرا إلى أن السبب في قرار زواجه المتأخر هو النصيب مثله مثل أي شيء آخر جاء له متأخرا.

وتابع خالد الصاوي : «أمي كانت تقول لي دائما انت مش طبيعي، واثبت لي أن دماغك متركبة شمال».
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