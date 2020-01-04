مدير مصنع الجلالة: مصر دخلت السوق العالمية فى إنتاج الرخام.. فيديو

قال المهندس محمد الشناوي "مدير مصنع الجلالة للرخام والجرانيت" إنه أثناء تجهيز طريق مدينة الجلالة، تم اكتشاف انواع رخام تضاهي اغلب انواع الرخام فى العالم، بالاضافة الى وجود الكثير من الأنواع المختلفة والغير منتشرة على مستوى العالم،ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مدينة الجلالة للرخام حتى نستفيد من هذه الثورات.



وأكد محمد الشناوي خلال حواره على اكسترا نيوز" أن هناك نية لإنشاء مصنع طوب صناعى رخام لكي نستفيد من "كسر الرخام"، واشار الى ان المدينة تنتج رخام الى جميع المشروعات القومية فى مصر بما فيهم العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين.



وأشار"مدير مصنع الجلالة للرخام والجرانيت" إلى أن مصر دخلت سوق العالمية للرخام، حيث تم تصدير العديد منهم لإيطاليا،التي كانت تعد من الدول المصدرة لنا خلال السنوات الماضية،وهذا يشير إلى مدى التقدم الذي حدث خلال الشهور الماضية.



وأضاف أن خلال الشهر القادم سيتم إدخال مصنع رخام آخر، وبعدها بعدة أيام سيتم افتتاح مصنع جرانيت ،كما ان هناك نية لإنشاء معهد لتعليم الرخام فى مدينة الجلالة.



وأوضح أنه سيتم تجهيز عماله خلال الفترة القادمة لتكون قادرة على خدمة الدولة بدلا من الاستعانة بأحد الخبراء، مشيرا إلى ن هذا سيعود بالربح على مصر والمصانع الأخرى .