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رياضة

طارق أبو العز ينضم إلى قائمة المصابين بنادي أسوان

السبت 04/يناير/2020 - 04:42 م
طارق أبو العز
طارق أبو العز
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رباب الهواري
انضم طارق أبو العز لاعب فريق أسوان إلى قائمة اللاعبين المصابين، بعد تأكد غياب اللاعب عن مباراة فريقه أمام الجونة لإصابته بمزق بالعضلة الخلفية .

كان طارق أبو العز الظهير الايسر لنادي أسوان، أصيب في العضلة الخلفية وخرج متأثرا بها، في اللقاء الذي جمع أسوان وفريق الزمالك في الجولة الحادية عشر بالدورى الممتاز .

يذكر أن لعنة الإصابات تطارد لاعبي فريق أسوان لكرة القدم في ظل الضغط الرهيب للمباريات فى مسابقة الدورى الممتاز وهو ما أصاب الجهاز الفنى بحالة من القلق قبل المباريات المرتقبة.

وأصيب اللاعب فادى فريد بالعضلة الخلفية ومن قبله تلقي الجهاز الفنى لفريق أسوان ضربتين في أقل من أسبوع، بعد إصابة أحمد عبدالظاهر بقطع فى الرباط الصليبى، وإصابة هداف الفريق الدولى الإثيوبى أومد أوكرى بقطع بالرباط الصليبى ،وأصابة اللاعب حسن يوسف بمزق ويغيب عن الملاعب 10 أيام أيضا.

ولا تزال لعنة الإصابات، تطارد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان خلال الأونة الأخيرة، وتتواصل معاناة مجدى عبدالعاطي المدير الفنى لايجاد بديل.
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