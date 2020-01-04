AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سينرجي فيلمز تطرح فيلم لص بغداد.. 22 يناير

السبت 04/يناير/2020 - 05:11 م
لص بغداد
لص بغداد
Advertisements
شروق ابراهيم
استقرت شركة "سينرجى فيلمز" برئاسة المنتج أحمد بدوى، على طرح فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام يوم الأربعاء الموافق 22 يناير، فى جميع دور العرض السينمائي، حيث تم توزيعه فى 300 دور عرض على مستوى الوطن العربي منها 110 داخل مصر، على أن تطرح الشركة البرومو الرسمي للفيلم خلال الساعات القليلة المقبلة.


فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.


"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتحي عبد الوهاب يتصدر أفيش فيلم لص بغداد.. صور

4 أفلام تحدد عرضها .. فلوس تامر حسني في مواجهة لص بغداد.. دماغ رانيا يوسف تنافس استدعاء حورية فرغلى

شاهد.. الإعلان الدعائي الأول لفيلم محمد إمام الجديد لص بغداد

دخل قائمة الأعلى .. برومو لص بغداد يتخطى 100 ألف مشاهدة

كواليس فيلم لص بغداد.. فتحي عبد الوهاب وأمينة خليل داخل ميكروباص

تعليق صادم من أحد المتابعين لأسرة فيلم لص بغداد

ترشيحاتنا

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على المناطق الشمالية اليوم ..فيديو

11 لاعبا دفعة واحدة | أبرز الغائبين عن قائمة الزمالك أمام طنطا

مفاجأة| الأهلي يسعى للتخلص من أزارو والإبقاء على جيرالدو

بـ الروب | عائشة بن أحمد تتألق بـ إطلالة مختلفة تشعل السوشيال ميديا

استمرت 3 أيام.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع.. فيديو

رينيه فايلر مرشح لتدريب منتخب غانا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن

العناية الإلهية تنقذ المطرب أكمل من حادث مروع.. صور