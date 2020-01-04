دوري 2002 | المنيا ومركز شباب مغاغة يتعادلان 1-1 في ختام الدور الأول

تعادل فريق المنيا مواليد 2002 مع فريق مركز شباب مغاغة بهدف لكل منهما، اليوم السبت، ضمن آخر مباريات الدور الأول بدوري المنطقة هذا الموسم.



وكانت قد أقيمت المباراة بملعب نادي المنيا الرئيسي، و سعى كل فريق لتصدر المجموعة وخطف النقاط الثلاث ، ولكنها انتهت بالتعادل بهدف لكل منهم .



أحرز هدف المنيا اللاعب محمود شمس ، ليتساوى الفريقين برصيد 11 نقطة ، ويتصدر مركز شباب مغاغه المجموعة بفارق الأهداف.



وحضر المباراة المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس الإدارة، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس المجلس، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق، وا. خالد فايز عضو مجلس الإدارة لمتابعة ودعم الفريق.



ويقود فريق المنيا مواليد 2002 كل من : د. عمر أحمد مديرا فنيا، و أسامة عبدالحكيم مدرب عام، محمد عمر مدرب، د.هشام عبدالحميد ومحمد يسري مدربي حراس المرمى، د.محمد عباس اخصائي علاج طبيعي، د.عصام طلعت، ود. احمد عمر مدربي أحمال، و حازم جمال مدير إداري، ود. يحي كامل مدير قطاع الناشئين، تحت اشراف ا.هاني صدقي عضو مجلس الادارة.