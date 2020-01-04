AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري 2002 | المنيا ومركز شباب مغاغة يتعادلان 1-1 في ختام الدور الأول

السبت 04/يناير/2020 - 04:55 م
مباراة المنيا ومغاغه
مباراة المنيا ومغاغه
Advertisements
رباب الهواري
تعادل فريق المنيا مواليد 2002 مع فريق مركز شباب مغاغة بهدف لكل منهما، اليوم السبت، ضمن آخر مباريات الدور الأول بدوري المنطقة هذا الموسم.

وكانت قد أقيمت المباراة بملعب نادي المنيا الرئيسي، و سعى كل فريق لتصدر المجموعة وخطف النقاط الثلاث ، ولكنها انتهت بالتعادل بهدف لكل منهم .

أحرز هدف المنيا اللاعب محمود شمس ، ليتساوى الفريقين برصيد 11 نقطة ، ويتصدر مركز شباب مغاغه المجموعة بفارق الأهداف.

وحضر المباراة المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس الإدارة، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس المجلس، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق، وا. خالد فايز عضو مجلس الإدارة لمتابعة ودعم الفريق.

ويقود فريق المنيا مواليد 2002 كل من : د. عمر أحمد مديرا فنيا، و أسامة عبدالحكيم مدرب عام، محمد عمر مدرب، د.هشام عبدالحميد ومحمد يسري مدربي حراس المرمى، د.محمد عباس اخصائي علاج طبيعي، د.عصام طلعت، ود. احمد عمر مدربي أحمال، و حازم جمال مدير إداري، ود. يحي كامل مدير قطاع الناشئين، تحت اشراف ا.هاني صدقي عضو مجلس الادارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري 2003.. المنيا يواصل انتصاراته ويهزم مغاغة بثلاثية

المنيا 2002 يتعادل مع مركز شباب إطسا 3-3 في بدء الموسم الجديد

دوري 99 | المنيا يهزم شباب مغاغة بثلاثية في مباراة مثيرة

دوري 2001 | المنيا يحقق فوزا قويا على نادي سمالوط 7 - 0

المنيا 2001 يخسر من ناصر ملوي بثلاثة أهداف

دوري 2005 | المنيا يفوز على مركز شباب مغاغة 4-0 ويتصدر المجموعة

ترشيحاتنا

بالأسماء.. أفراد من الأسرة الحاكمة في قطر يشترون جنسية مالطا هروبا من تهم فساد

صواريخ إيرانية على إسرائيل.. طهران ترد على اغتيال سليماني بهذه الطريقة

أول مرة تدخل دولاب بطولاتهم.. لاعب يشن هجوما ناريا على نادي الزمالك

العناية الإلهية تنقذ المطرب أكمل من حادث مروع.. صور

بائع خضار يعترف باغتصاب طفلة وقتلها بعد 7 سنوات من جريمته بأطفيح

إلغاء حبس الفنانة سمية الخشاب بعد دفع مليون جنيه للمطرب أحمد سعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن

العناية الإلهية تنقذ المطرب أكمل من حادث مروع.. صور

بعد هيفاء وهبي.. نانسي عجرم بـ لون شعر جديد.. شاهد