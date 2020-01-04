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فن

إطلالة شتوية.. سهير رمزي بدون حجاب بصحبة زوجها.. شاهد

السبت 04/يناير/2020 - 04:43 م
سهير رمزى
سهير رمزى
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محمد بدران
شاركت الفنانة سهير رمزي، متابعيها صورة جديدة لها بصحبة زوجها رجل الأعمال علاء الشربينى والإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت سهير رمزي، في الصورة، بإطلالة شتوية وتركت شعرها الاشقر منسدلا عبر كتفيها، ولم تتكلف في وضع الماكياج، مع أحمر شفاه باللون الأحمر وكانت ترتدى جاكيت رماديا.

وشارك جمهور ومتابعو سهير رمزى، بالتعليقات على الصورة قائلين: "قمر - ربنا يبارك فيكم - كل عام وانتم بخير - حبيبتى".

يذكر أن احدث أعمال الفنانة سهير رمزى مسلسل " قصر العشاق "، والذى شارك فى بطولته كل من عزت العلايلى وبوسى ورانيا فريد شوقي وخالد زكي.
إطلالة شتوية.. سهير رمزي بدون حجاب بصحبة زوجها.. شاهد
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