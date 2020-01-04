انخفاض كبير.. خبير يحذر السعوديين من مخاطر الساعات القادمة.. اعرف السبب

توقع خبير الأرصاد، علي السفري الحربي، أن تكون الموجة الباردة التي تبدأ بعد ساعاتٍ، الأشد منذ بدء موسم الشتاء الحالي.



وأوضح الحربي، عبر حسابه بتويتر قائلا : إنَّ الموجة الباردة المتوقَّع ابتداؤها مع مساء اليوم السبت، ستزداد حدَّتها مع اليومين القادمين، وتعتبر الأشد منذ ابتداء موسم الشتاء. مضيفًا أنَّ منطقتي حائل وتبوك ربما تكونان الأشد قوَّةً من حيث شدَّة البرودة.



وقال الحربي : إنَّه متوقَّع تعمق الموجة الباردة حتى الوسطى وغربها، وصولًا إلى المنطقة الغربية.



وكان الحربي قد قال في تغريدة سابقة: إنَّ شهر يناير، أرشيفيًا، يعتبر آخر أشهر المطر لفترة ما يسمى عند بادية الحجاز «الربيع»، وعند غيرهم يسمى «الشتاء»، ليدخل بعده شهر فبراير الأقل مطرًا والأشد تقلبًا في حركة الرياح بحسب الأرشيف، ليدخل بعد ذلك شهر مارس وفصل مغاير تتغيّر معه كثير من معطيات الطقس سطحيًا وعلويًا.



وذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنَّ مدينتي طريف وعرعر بالحدود الشمالية، سجلتا أدنى درجة حرارة بالمملكة لليوم السبت.



وبينت هيئة الأرصاد، عبر حسابها بتويتر، أنّه وفقًا للمركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، سجلت كلٌّ من: طريف وعرعر 2 درجة مئوية، بينما سجلت تبوك والجوف 4 درجات مئوية، وسجلت القريات بالجوف 5 درجات مئوية.