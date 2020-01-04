أهم الأخبار| سيناريوهات ما بعد مقتل قاسم سليماني.. ضبط صاحب «غير متاح عشان البنات ترتاح».. سبب انتحار طالب الشرقية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار المهمة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
العراق الخاسر الأكبر.. هل تشعل إيران فتيل الحرب الكبرى ردا على مقتل قاسم سليماني؟
يبدو أن منطقة الشرق الأوسط التي عاشت عقودا من الفرقة والتقسيم، قد حان الوقت لأن تدخل مرحلة جديدة من الاتفاق لكنه اتفاق أحزاب الحرب، وأن تصبح مسرحا لحرب كبرى لا ناقة لها فيها ولا جمل، بعدما اشتعل الصراع بين الولايات الأمريكية وإيران
لأول مرة.. ننشر فيديوهات لحظة اغتيال قاسم سليماني
أفرجت القوات الأمريكية لوسائل الإعلام الأمريكية عن فيديوهات رصد واستهداف للحظة اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري ومعه أبو المهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق فجر يوم الجمعة .
ضبط السيارة صاحبة اللوحات المسيئة عقب تجولها بشوارع المنصورة
تمكنت إدارة مرور الدقهلية، بقيادة العميد ممدوح الحصي مدير الإدارة، من ضبط سيارة استبدلت اللوحات المعدنية بعبارة "غير متاح عشان البنات ترتاح" عقب تداول صورتها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
انتحار طالب شنقا داخل منزل أسرته بالشرقية والسبب..أزمة نفسية
أقدم طالب بالمرحلة الإعدادية بالتخلص من حياته شنقا بمسكنه بقرية جزيرة السعادة بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار، وإخطار نيابة مركز الزقازيق للتحقيق.
مات متجمدا من البرد.. العثور على جثة تركي علي الرصيف فى اسطنبول
بسبب البرودة القارسة وموجة الصقيع التي تتعرض لها تركيا لقي أحد المواطنين الاتراك مصرعه بسبب البرد الشديد الذي تسبب في وفاته متجمدا.
5 تعليمات من محافظة الإسكندرية للمواطنين للتعامل مع موجة الطقس السيئ
أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا تحذيريا للمواطنين اليوم، السبت، تضمن 5 تحذيرات للمواطنين خلال موجة الطقس السيئ التي تضرب المدينة في الوقت الحالي.
رئيس الوزراء يتجول فى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة
تجول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في محطته الثالثة خلال جولته اليوم لمتابعة تنفيذ الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى مدينة الفنون والثقافة.
هاني الناظر يكشف عن 5 أمور لمواجهة الجو البارد
يعد الشتاء أحد الفصول التي تحمل الكثير من الأمراض ويحتاج إلى تقوية المناعة جيدا.
وفاة نجوى قاسم.. تعرف على سبب رفضها للزواج
تواصل الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم تصدر محرك بحث جوجل الشهير بعد وفاتها الخميس الماضي عن عمر يناهز 52 عاما.
نيابة المنصورة تقرر حبس المتهمين في واقعة التحرش بـ فتاتين 4 أيام
أمر المستشار إيهاب عطوة رئيس نيابة أول المنصورة، تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، اليوم السبت حبس المتهمين بالتحرش بفتاتين ٤ ايام على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت ارتكابهم الواقعة ليلة رأس السنة.
متسابق بـ ذا فويس يكشف كواليس لا يعرفها أحد عن البرنامج.. فيديو
كشف المطرب والملحن الشاب موودي جمال عن كواليس برنامج "ذا فويس" الذي شارك في موسمه الأخير، ضمن فريق راغب علامة وغادر في التصفيات الأولى.
فيديوجراف| الراية الحمراء.. ماذا يعني رفعها فوق مقام الإمام في إيران؟
مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني الموجود بالعراق، أحدث حالة من الارتباك في المنطقة، ورفع من حدة التوتر بين أمريكا وإيران.
العراق الخاسر الأكبر.. هل تشعل إيران فتيل الحرب الكبرى ردا على مقتل قاسم سليماني؟
يبدو أن منطقة الشرق الأوسط التي عاشت عقودا من الفرقة والتقسيم، قد حان الوقت لأن تدخل مرحلة جديدة من الاتفاق لكنه اتفاق أحزاب الحرب، وأن تصبح مسرحا لحرب كبرى لا ناقة لها فيها ولا جمل، بعدما اشتعل الصراع بين الولايات الأمريكية وإيران
لأول مرة.. ننشر فيديوهات لحظة اغتيال قاسم سليماني
أفرجت القوات الأمريكية لوسائل الإعلام الأمريكية عن فيديوهات رصد واستهداف للحظة اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري ومعه أبو المهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق فجر يوم الجمعة .
ضبط السيارة صاحبة اللوحات المسيئة عقب تجولها بشوارع المنصورة
تمكنت إدارة مرور الدقهلية، بقيادة العميد ممدوح الحصي مدير الإدارة، من ضبط سيارة استبدلت اللوحات المعدنية بعبارة "غير متاح عشان البنات ترتاح" عقب تداول صورتها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
انتحار طالب شنقا داخل منزل أسرته بالشرقية والسبب..أزمة نفسية
أقدم طالب بالمرحلة الإعدادية بالتخلص من حياته شنقا بمسكنه بقرية جزيرة السعادة بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار، وإخطار نيابة مركز الزقازيق للتحقيق.
مات متجمدا من البرد.. العثور على جثة تركي علي الرصيف فى اسطنبول
بسبب البرودة القارسة وموجة الصقيع التي تتعرض لها تركيا لقي أحد المواطنين الاتراك مصرعه بسبب البرد الشديد الذي تسبب في وفاته متجمدا.
5 تعليمات من محافظة الإسكندرية للمواطنين للتعامل مع موجة الطقس السيئ
أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا تحذيريا للمواطنين اليوم، السبت، تضمن 5 تحذيرات للمواطنين خلال موجة الطقس السيئ التي تضرب المدينة في الوقت الحالي.
رئيس الوزراء يتجول فى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة
تجول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في محطته الثالثة خلال جولته اليوم لمتابعة تنفيذ الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى مدينة الفنون والثقافة.
هاني الناظر يكشف عن 5 أمور لمواجهة الجو البارد
يعد الشتاء أحد الفصول التي تحمل الكثير من الأمراض ويحتاج إلى تقوية المناعة جيدا.
وفاة نجوى قاسم.. تعرف على سبب رفضها للزواج
تواصل الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم تصدر محرك بحث جوجل الشهير بعد وفاتها الخميس الماضي عن عمر يناهز 52 عاما.
نيابة المنصورة تقرر حبس المتهمين في واقعة التحرش بـ فتاتين 4 أيام
أمر المستشار إيهاب عطوة رئيس نيابة أول المنصورة، تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، اليوم السبت حبس المتهمين بالتحرش بفتاتين ٤ ايام على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت ارتكابهم الواقعة ليلة رأس السنة.
متسابق بـ ذا فويس يكشف كواليس لا يعرفها أحد عن البرنامج.. فيديو
كشف المطرب والملحن الشاب موودي جمال عن كواليس برنامج "ذا فويس" الذي شارك في موسمه الأخير، ضمن فريق راغب علامة وغادر في التصفيات الأولى.
فيديوجراف| الراية الحمراء.. ماذا يعني رفعها فوق مقام الإمام في إيران؟
مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني الموجود بالعراق، أحدث حالة من الارتباك في المنطقة، ورفع من حدة التوتر بين أمريكا وإيران.