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منوعات

طالبة جامعية تنتحر بعد رؤية رسائل حبيبها الصادمة بالفيسبوك ..صور

السبت 04/يناير/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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أحمد شريف
أقدمت طالبة جامعية على قتل نفسها بعد شهور من اكتشافها مراسلة حبيبها لسيدة اخرى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إميلي إليوت بدأت علاقتها مع شاي دويل بعد أن التقى الحبيبان في جامعة هدرسفيلد ، غرب مقاطعة يوركشاير الانجليزية، ولكن انفصل الحبيبان في فبراير 2019 عندما اكتشفت إميلي أن حبيبها كان يرسل رسائل غرامية إلى امرأة أخرى.

وحاولت الطالبة البالغة من العمر 23 عامًا في بداية انفصالها الإنتحار قبل أن تعود إلى صوابها وتتعافى من علاقتها السابقة.

وأووضحت الصحيفة أنه بعد شهور من محاولة إنتحار الشابة العشرينية وجدها حبيبها السابق جثة هامدة في منزلها.

استمعت محكمة برادفورد كورونر بأن علاقة الحبيبين كنت مضطربة وأن انفصالهما كان سببه اكتشاف الشابة المنتحرة خيانة حبيبها بعد رؤيتها الرسائل الغرامية التي كان يرسلها إلى سيدة عبر الفيس بوك.
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