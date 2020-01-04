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محافظات

محافظ الجيزة: تطوير الأماكن غير المخططة والنهوض بالمستوى الحضاري

السبت 04/يناير/2020 - 06:44 م
اللواء احمد راشد
اللواء احمد راشد
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محمد الصاحى
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تعمل على تكثيف جهودها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مختلف أحياء المحافظة، والتي من بينها توقيع العديد من البروتوكولات لتطوير المناطق غير العشوائية في نطاق المحافظة .

وأضاف محافظ الجيزة في تصريح لـ "صدى البلد" على هامش توقيع برتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، أن البرتوكول يشمل تطوير 13 منطقة غير مخططة في 5 أحياء من أحياء المحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تشمل أعمال رصف وانترلوك، وارصفة مشاه، ومساحات خضراء في تلك المناطق.

وأكد محافظ الجيزة ان تلك الأعمال تبلغ تكلفتها 400 مليون جنيه، بهدف تطوير تلك المناطق وتقديم خدمات أفضل وإظهار الصورة الحضارية لاحياء محافظة الجيزة.

حضر التوقيع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، والدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة.

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