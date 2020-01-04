تعرفي علي أهم النصائح لحماية طفلك من أمراض الشتاء ..فيديو

عرض برنامج " السفيرة عزيزة" الذي يذاع على فضائية "دي ام سي"، انفوجراف حول أساليب حماية الطفل من أمراض الشتاء، وجاءت أهم النصائح كالاتي:
المواظبة على التطعيمات بشكل أساسي للطفل.
الحرص على تهوية المنزل بشكل متجدد وجيد.
الاكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي علي مضادات الاكسدة.
الحرص علي غسل أيدي الأطفال بشكل مستمر .
الابتعاد عن التدخين في المنزل.
المواظبة على التطعيمات بشكل أساسي للطفل.
الحرص على تهوية المنزل بشكل متجدد وجيد.
الاكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي علي مضادات الاكسدة.
الحرص علي غسل أيدي الأطفال بشكل مستمر .
الابتعاد عن التدخين في المنزل.