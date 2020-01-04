تعرفي علي أهم النصائح لحماية طفلك من أمراض الشتاء ..فيديو

عرض برنامج " السفيرة عزيزة" الذي يذاع على فضائية "دي ام سي"، انفوجراف حول أساليب حماية الطفل من أمراض الشتاء، وجاءت أهم النصائح كالاتي:



المواظبة على التطعيمات بشكل أساسي للطفل.



الحرص على تهوية المنزل بشكل متجدد وجيد.



الاكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي علي مضادات الاكسدة.



الحرص علي غسل أيدي الأطفال بشكل مستمر .



الابتعاد عن التدخين في المنزل.