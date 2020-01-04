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توك شو

تعرفي علي أهم النصائح لحماية طفلك من أمراض الشتاء ..فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 05:13 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رافت
عرض برنامج " السفيرة عزيزة" الذي يذاع على فضائية "دي ام سي"، انفوجراف حول أساليب حماية الطفل من أمراض الشتاء، وجاءت أهم النصائح كالاتي:

المواظبة على التطعيمات بشكل أساسي للطفل.

الحرص على تهوية المنزل بشكل متجدد وجيد.

الاكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي علي مضادات الاكسدة.

الحرص علي غسل أيدي الأطفال بشكل مستمر .

الابتعاد عن التدخين في المنزل.
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