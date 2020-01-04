محافظ دمياط تشارك فى احتفالات عيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء مريم

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، كنيسة العذراء مريم للمشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث كان فى استقبالها الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ وبرارى بلقاس ورئيس دير القديسة دميانة وتوابعها و الأب الورع القمص مرقس محروس سكرتير الإبراشية.



وتقدمت المحافظ فى كلمتها التى القتها، بالتهنئة لأبناء المحافظة بهذه المناسبة، مؤكدةً اعتزازها بتكاتف طرفي الأمة والروابط القوية والمشاعر الأخوية التى يتميز بها الشعب المصري عن غيره من الشعوب والذى يعد مثالًا حيًا للوحدة الوطنية ، داعيةً الله أن يعم الخير والرخاء ويديم على مصرنا الحبيبة دوام التقدم والازدهار والرفعة والاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



من جانبه نقل الأنبا ماركوس تهانى البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما رحب بمحافظ دمياط وجميع الحضور المشاركين فى هذا الإحتفال معربًا أيضًا عن سعادته بتكاتف أبناء مصر ووقوفهم جنبًا الى جنب بكافة المناسبات كنسيج واحد خلف قيادته السياسية والذى سيظل دومًا رمزًا للمحبه و التسامح على مر التاريخ.



وألقى الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف والشيخ السيد سراج رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية كلمتهم بهذه المناسبة والتى تقدمو خلالها بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد مؤكدين على أن الأعياد فرصة جيدة لنشر الحب والسلام على الأرض و تعميق روابط الاخوة الإنسانية والتى دعت إليها الأديان السماوية.



وشارك في الزيارة اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط و إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وممثلى المجتمع المدني.