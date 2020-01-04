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محافظات

بدء تنفيذ مشروع إنارة الطريق قنا - الأقصر السياحي الصحراوي الشرقي

السبت 04/يناير/2020 - 06:42 م
بدء تنفيذ مشروع إنارة
بدء تنفيذ مشروع إنارة الطريق قنا - الأقصر السياحي الصحراوى
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يوسف رجب
قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، تم الاتفاق على بدء تنفيذ مشروع إنارة الطريق السياحى قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى بطول 6 كم. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والمهندس زكريا عبدالحميد- وكيل وزارة الكهرباء بقنا ومسئولى الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأكد الداودى، خلال الإجتماع بأنه تم حل كافة المعوقات التى تسببت في توقف أعمال تنفيذ انارة الطريق وتم تكليف مسئولى قطاع كهرباء قنا ببدء التنفيذ بدءا من الغد. 

أشار الداودى، إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 5 ملايين و160 الف جنيه وذلك بهدف تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لمرتادى هذا الطريق من المواطنين و السائحين.
بدء تنفيذ مشروع إنارة الطريق قنا - الأقصر السياحي الصحراوي الشرقي
بدء تنفيذ مشروع إنارة الطريق قنا - الأقصر السياحي الصحراوي الشرقي
بدء تنفيذ مشروع إنارة الطريق قنا - الأقصر السياحي الصحراوي الشرقي
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