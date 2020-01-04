بدء تنفيذ مشروع إنارة الطريق قنا - الأقصر السياحي الصحراوي الشرقي

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، تم الاتفاق على بدء تنفيذ مشروع إنارة الطريق السياحى قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى بطول 6 كم.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والمهندس زكريا عبدالحميد- وكيل وزارة الكهرباء بقنا ومسئولى الهيئة العامة للطرق والكباري.





وأكد الداودى، خلال الإجتماع بأنه تم حل كافة المعوقات التى تسببت في توقف أعمال تنفيذ انارة الطريق وتم تكليف مسئولى قطاع كهرباء قنا ببدء التنفيذ بدءا من الغد.



