"إسترونج إندبندنت وومن"..صحفية وأم لثلاثة أطفال تروي تفاصيل يومها..فيديو

قدم برنامج "السفيرة عزيزة"، تقريرا حول حياة أم لديها 3 أطفال كنموذج للست المصرية الناجحة في إدارة وقتها وشؤون بيتها اليومية، وكيف تستطيع أن تعطي لكل تفاصيل يومها الاهتمام المطلوب منها.



قالت ربة المنزل شيرين، إن لديها ثلاثة أطفال في أعمار متقاربة وصغيره، موضحة الإرهاق واللخبطة التي تتعرض لها علي مدار اليوم للعناية بأطفالها.



وأضافت شيرين في تقرير قدمه برنامج السفيرة عزيزة، أنها صحفية، وبطبيعة عملها تقضي أوقاتا طويلة في الخارج، إضافة إلى حرصها على رعاية أطفالها طول اليوم.



وأشارت شيرين، إلى أن يومها غير منظم لانها لا تستطيع ان ترتب حياتها بطريقتها، في تلك الظروف بل انها ترتب يومها على أساس احتياجات أطفالها.



وتابعت شيرين، أنها تحاول أن توفق بين أطفالها الثلاثة، حتي لو علي حساب عملها وحياتها وراحتها، لانها في اخر المطاف أم ولديها أطفالها لهم حقوق عليها.

