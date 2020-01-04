ماذا يحدث للجسم عند تناول السردين؟

يعتبر السردين من الأسماك المفيدة التي تحتوي على عناصر غذائية مثل الفيتامينات والفوسفور، فتعرف على فوائده للجسم وفقًا لموقع "boldsky".
فوائد السردين للجسم :
- يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.
- الحد من الإصابة بالسرطان.
- تقوية الجهاز المناعي.
- رفع عدد الخلايا المناعية.
- تقوية العظام والأسنان.
- يقلّل من ارتفاع مستوى السكر في الدم.
- تقليل نسبة الكولسترول الضار في الدم.
- يمنع تصلّب الشرايين.
- يقي من ارتفاع ضغط الدم.
- الوقاية من التجلّطات الدموية، والسكتات الدماغية.
- الحفاظ على البشرة من علامات الشيخوخة.
- الحفاظ على صحة العين.