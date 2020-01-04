ماذا يحدث للجسم عند تناول السردين؟

يعتبر السردين من الأسماك المفيدة التي تحتوي على عناصر غذائية مثل الفيتامينات والفوسفور، فتعرف على فوائده للجسم وفقًا لموقع "boldsky".





فوائد السردين للجسم :





- يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.





- الحد من الإصابة بالسرطان.





- تقوية الجهاز المناعي.





- رفع عدد الخلايا المناعية.





- تقوية العظام والأسنان.





- يقلّل من ارتفاع مستوى السكر في الدم.





- تقليل نسبة الكولسترول الضار في الدم.





- يمنع تصلّب الشرايين.





- يقي من ارتفاع ضغط الدم.





- الوقاية من التجلّطات الدموية، والسكتات الدماغية.





- الحفاظ على البشرة من علامات الشيخوخة.



