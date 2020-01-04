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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول السردين؟

السبت 04/يناير/2020 - 11:31 م
السردين
السردين
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حياة عبد العزيز
يعتبر السردين من الأسماك المفيدة التي تحتوي على عناصر غذائية مثل الفيتامينات والفوسفور، فتعرف على فوائده للجسم وفقًا لموقع "boldsky".

فوائد السردين للجسم :

- يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.

- الحد من الإصابة بالسرطان.

- تقوية الجهاز المناعي.

- رفع عدد الخلايا المناعية.

- تقوية العظام والأسنان.

- يقلّل من ارتفاع مستوى السكر في الدم.

- تقليل نسبة الكولسترول الضار في الدم.

- يمنع تصلّب الشرايين.

- يقي من ارتفاع ضغط الدم.

- الوقاية من التجلّطات الدموية، والسكتات الدماغية.

- الحفاظ على البشرة من علامات الشيخوخة.

- الحفاظ على صحة العين.
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