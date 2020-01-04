لا يوجد مثلها.. مدير محجر الجلالة: مصر تتميز بأنواع جرانيت مختلفة..فيديو

قال "مصطفى بديع مدير محجر الجلالة": إن أماكن تواجد الرخام متنوعة، فهناك منطقة هضبة الجلالة الشمالية والقبلية ومنطقة الشيخ فضل الذين يعدون من أقدم مناطق الاستخراج، ثم الزعفرانة ومنطقة الـ1200 التى تسمى بمنطقة "الامبرادور".





وأكد "مصطفى بديع" خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» أن هناك فرقا بين الأنواع يمكن أن يكون من خلال الأشكال أو الصلابة المختلفة، كما ان اختلاف ألوان الطبقات لا يعتمد على مدى العمق.





أشار "مصطفى بديع" إلى أنه يتم تحديد المكان قبل البدء فيه وفقا لمواصفات اقتصادية يتم، ثم وضع مخطط للمحجر ويشمل كل الأمور المختصة بالخامات واستمرارها، موضحا أن كل خامة لها طريقة مختلفة عن الأخرى، ولذلك تحتاج إلى أدوات أخرى حتى تستطيع إنتاج هذه الخامات.



