AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لا يوجد مثلها.. مدير محجر الجلالة: مصر تتميز بأنواع جرانيت مختلفة..فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 06:17 م
مدير محجر الجلالة
مدير محجر الجلالة
Advertisements
قسم التوك شو
قال "مصطفى بديع مدير محجر الجلالة": إن أماكن تواجد الرخام متنوعة، فهناك منطقة هضبة الجلالة الشمالية والقبلية ومنطقة الشيخ فضل الذين يعدون من أقدم مناطق الاستخراج، ثم الزعفرانة ومنطقة الـ1200 التى تسمى بمنطقة "الامبرادور". 

وأكد "مصطفى بديع" خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» أن هناك فرقا بين الأنواع يمكن أن يكون من خلال الأشكال أو الصلابة المختلفة، كما ان اختلاف ألوان الطبقات لا يعتمد على مدى العمق.

أشار "مصطفى بديع" إلى أنه يتم تحديد المكان قبل البدء فيه وفقا لمواصفات اقتصادية يتم، ثم وضع مخطط للمحجر ويشمل كل الأمور المختصة بالخامات واستمرارها، موضحا أن كل خامة لها طريقة مختلفة عن الأخرى، ولذلك تحتاج إلى أدوات أخرى حتى تستطيع إنتاج هذه الخامات.

أضاف "مصطفى بديع" إلى أن مصر مميزه بالجرانيت وانواعها منذ قديم الأزل؛ إضافة إلى أنواع الرخام البيضاء الذي لا يوجد لها انواع متماثلة بالخارج، ولكن هناك بعض الأنواع المتشابه التي تقارن بالبلاد الأخرى.
Advertisements

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة وصول البطاقة الدولية لـ كهربا

عيد ميلاد نادية لطفي .. كوارع وممبار ومحشي أبرز مراسم الاحتفال .. صور

فيديوجراف | قصة حبس سمية الخشاب 3 سنوات

3 أحداث مهمة تضرب البيت الأبيض.. أسبوع شتوي ساخن جدا في نادي الزمالك

بعد هيفاء وهبي.. نانسي عجرم بـ لون شعر جديد.. شاهد

ابنة سامي العدل تتعرض لحادث سيارة وتدخل المستشفى

AdvertisementS

بعد تطبيقه رسميا.. زيادة المعاش 15% ورفع السن بقانون المعاشات الجديد في هذا الموعد

إيران: ضرب تل أبيب و35 موقعا أمريكيا ضمن أهدافنا

إلغاء حبس الفنانة سمية الخشاب بعد دفع مليون جنيه للمطرب أحمد سعد

مقطع ساخن وعلاقة محرمة ..أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثة صيدلي مقتولا بشقته

عاجل .. وصول البطاقة الدولية لـ«كهربا».. واللاعب يرتدي القميص 26

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية كاملة بالبحر المتوسط ..صور

جمال الغندور يكشف حقيقة إيقاف طارق سامي حكم لقاء الزمالك وأسوان

الصين تطرح سيارة شبيهة بـ تسلا الأمريكية في مصر.. والسعر مفاجأة (صور)

تريند الفن | حادث ابنة سامي العدل.. رقص سهير زكي بـ الاستريتش.. صور فاضحة لمذيعة MBC السابقة

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة وصول البطاقة الدولية لـ كهربا

ابنة سامي العدل تتعرض لحادث سيارة وتدخل المستشفى

عبد الرحمن كهربا في حوار لـ صدى البلد: عانيت مثل محمد صلاح ولا أفكر بالعودة.. نجم الأهلي مثلي الأعلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن

العناية الإلهية تنقذ المطرب أكمل من حادث مروع.. صور