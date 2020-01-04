رائد العمل التطوعي.. تعرف على نجيب الزامل الذي أحزن فراقه السعوديين

رحل عضو مجلس الشورى السابق والكاتب الإعلامي الدكتور نجيب الزامل، عن عالمنا اليوم حيث وافته المنية في ماليزيا.





ودشن متابعون هاشتاجات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقدموا فيه بالعزاء لأسرته، ويعتبر الزامل أيقونة التطوع في المنطقة الشرقية وغرس حبه في القلوب سائلين الله له المغفرة والرحمة ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان.





ونجيب بن عبد الرحمن الزامل إعلامي سعودي كبير وهو رائد من رواد العمل التطوعي في المملكة، حيث أسس الكثير من الجمعيات الخيرية وهو عضو مجلس الشورى السابق وحاصل على الدكتوراه في مجال العلوم السياسية والإعلام، كان كاتبًا صحفيًا في عدة صحف منها اليوم والاقتصادية.





والراحل سخر معظم وقته للعمل التطوعي وخدمة ودعم الشباب ولذلك أُطلق عليه لقب “رائد العمل التطوعي”، وكان يعاني الراحل من مرض في الكلى منذ ولادته تسبب هذا إلى نقص في المناعة لديه وتُوفي اليوم في ماليزيا.





وكان مجلس الشورى‬ السعودي، نعي عضو المجلس السابق نجيب الزامل.



