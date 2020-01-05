تحرك برلماني جديد بشأن إعفاء الفلاحين من غرامات زراعة الأرز

قال السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن إعفاء الفلاحين من غرامات زراعة الأرز.



وأضاف "حجازي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه منذ إطلاق قرار تطبيق غرامات على زراعة الأرز والفلاح يعاني من ضغوط نفسية ومعنوية تهدد مسيرة حياته، بسبب سياسة "ياما الدفع ياما الحبس" وذلك يجعله يترك زراعة الأرض ويتجه إلى أي عمل أخرى.



قال السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن إعفاء الفلاحين من غرامات زراعة الأرز.



وأضاف "حجازي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه منذ إطلاق قرار تطبيق غرامات على زراعة الأرز والفلاح يعاني من ضغوط نفسية ومعنوية تهدد مسيرة حياته، بسبب سياسة "ياما الدفع ياما الحبس" وذلك يجعله يترك زراعة الأرض ويتجه إلى أي عمل أخرى.