«الفلوس» يقاوم البرد والامتحانات ويواصل النجاح

يواصل فيلم الفلوس تحديه المناخ البارد والامتحانات ومباريات كرة القدم سواء محليا أو عالميا محققا إيرادات كبيرة ونجاحا كبيرا قياسا بتوقيت عرضه وحقق الفيلم حتى الآن إجمالي إيرادات بلغت 15 مليونا و800 ألف جنيه مع اول اسابيع عرضه وما زال الفيلم يحقق إيرادات تتجاوز المليون ونصف المليون مع توقعات بتزايد هذه الايرادات إلى ثلاثة أضعاف على الأقل مع بداية موسم الإجازة.



