نادية مصطفى ضيف شرف الحفل السنوى لمركز الحفنى للفنون

يقيم مركز الحفنى للفنون لذوى القدرات الخاصة، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، الحفل السنوى الغنائي للمركز، فى الثامنة من مساء يوم الجمعة ١٧ يناير الجارى، على مسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس .



وعن الحفل تقول علا عبيد، مدير ومؤسس المركز وابنة الدكتورة رتيبة الحفنى الرئيس الأسبق لدار الأوبرا المصرية، إنه تحل الفنانة نادية مصطفى، والفنان محمد صلاح، ضيوف شرف بالحفل، ويشاركان بالغناء مع أبناء مركز الحفنى من ذوى القدرات الخاصة، بالإضافة الى فقرات غنائية فردى وكورال وفقرات استعراضية يقدمها أبناء المركز .



يذكر أن الفنانة نادية مصطفى بدأت مشوارها الغنائي عام ١٩٨٢، واشتهرت من خلال أغنية «سلامات» التي حققت نجاحًا كبيرا فى ذلك الوقت، من أشهر أغانيها "مسافات، بكل لغات العالم، جوابات، الصلح خير، شدّوني عنيك"، سلامات" .



أما الفنان محمد صلاح فقد فاز بالمركز الثاني عن أغنيته "احنا المصراوية" فى مسابقة أنا المصرى للأغنية الوطنية للشباب بنسختها الثانية، التى أقامها قطاع شئون الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة، وكرمته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس القطاع، خلال احتفال القطاع فى العام الماضى بنصر أكتوبر ٧٣.