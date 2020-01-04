إدوارد يهنئ أحمد رزق على طريقته الخاصة.. تفاصيل

هنأ الفنان ادوارد، احمد رزق علي طريقته الخاصة بمناسبة طرح احدث اعماله مسلسل "بخط الايد".



نشر ادوارد علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" تتر المسلسل، وعلق علي الاعلان قائلا: "مبروك لاخويا وصاحبي احمد رزق إن شاء الله تكسر الدنيا".



كما رد احمد رزق من خلال التعليقات قائلا: " حبيبي يا ادوارد ربنا اللي يعلم غلاوتك عندي".



مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، وميرنا نور الدين، ويسرا اللوزى الذي تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة".