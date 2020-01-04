تفاصيل استعدادات وزارة الصحة للمبادرة الرئاسية لـ الحوامل .. تقرير

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية وهو يضع علي عاتقه صحة المصريين بشكل عام وتم برهنة ذلك من خلال مجموعة من المبادرات الرئاسية وعلي رأسها مبادرة 100 مليون صحة والتقزم والانيميا وغيرهما من المبادرات.



كما اولي الرئيس المراة المصرية اهتماما خاصا من خلال تخصيص مبادرة الكشف المبكر علي سرطان الثدي من اجل صحة افضل للسيدات.



استطاعت تلك المبادرة "، بمرحلتيها الأولى والثانية وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2019 ،فحص 3 ملايين و610 آلاف و613 امرأة.



وتنتشر حاليًا في 19 محافظة وتستهدف 28 مليون سيدة على مستوى الجمهورية مشيرة إلى أن تم فحص ما يقرب من 3.7 مليون سيدة حتى الآن في مختلف المحافظات المتعلقة بالمرحلتين الأولى والثانية.



وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلا من الاسكندرية، بورسعيد، البحيرة، القليوبية،دمياط ، مطروح ، جنوب سيناء، الفيوم ،أسيوط وشملت المرحلة الثانية من المبادرة محافظات "القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر".



والمبادرة مستدامة وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.



مبادرة الرئيس لصحة الحوامل



من المقرر ان تشهد عيادات متابعة الحمل في الوحدات الصحية الكشف عن السيدات الحوامل والتي تستهدف المبادرة الكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج، بما يراعى صحة وسلامة الأم والجنين.



وتستهدف عمليات الكشف علي السيدات عددا من الامراض لمنع انتقالها من الام الي الجنين والتي من ابرزها امراض «الزهيري وفيروس بي » والتي تشكل عنق الزجاجة في منع اصابة الاجيال القادمة بتلك الامراض .



وتشمل المبادرة الرئاسية بجانب عمليات الكشف والعلاج نشر التوعية ورفع الثقافة لدي السيدات بهدف الوقاية من تشوهات الأجنة التي تخلق مشاكل صحية فيما بعد الولادة أو تصيب الأطفال بأمراض نادرة .



وسيتواجد بكل عيادة طبيب وممرضة لمتابعة الكشف على الحوامل وتقديم التوعية والإرشادات اللازمة، من خلال 5300 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، على عدة مراحل في جميع المحافظات، مشيرا أن المبادرة تشمل أيضا فحص فيروس بي، لأن إصابة السيدة الحامل به قد تؤدي الإصابة إلى حدوث نزيف في الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل أو حدوث ولادة مبكرة كما قد يسبب انخفاض وزن الجنين.



وتقوم المبادرة على توفير الخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل في أكثر من 5550 وحدة صحية بالجمهورية بالمجان مع نشر التوعية من خلال النوادي الصحية المنتشرة بالمحافظات المختلفة.



وتضمن المبادرة الاهتمام الصحة الإنجابية من خلال وصف الوسيلة الآمنة لمنع الحمل وتنظيم الأسرة مع الكشف المبكر عن الأمراض المصاحبة للحمل وتوعية السيدات بالغذاء السليم مع المباعدة بين الحمل وتعزيز سياسة الصحة الإنجابية إلى جانب توفير سلسلة من التحاليل والفحوص وتقديم سبل الرعاية الكاملة للسيدات الحوامل قبل وبعد الولادة.