الحرية المصري يفتتح 4 مقرات جديدة بالمنوفية.. ورئيس الحزب: لنتواصل مع المواطنين

افتتح الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، ٤ مقرات لأمانة الحزب بالمنوفية، وتضمن مراكز الباجور، وتلا وشبين و بركة السبع.



جاء ذلك بحضور أحمد مهنى الأمين العام للحزب، واللواء حسن ناجى والدكتور احمد بيومي، نواب رئيس الحزب، ومؤمن سيد أمين الإتصال السياسى، ومحمد عبدالباري امين الحزب بالمنوفية، وماجد طلعت أمين التثقيف بالحزب، وهاني العجمي، وسيد البخ، مساعدي أمين التنظيم بالحزب، ويوسف خطاب امين الجيزة.



وأكد الدكتور صلاح حسب الله، خلال لقاءه مع أمناء المراكز بالمحافظة على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين، وتلقى الشكاوى منهم ورفعها للأمانة العامة بالحزب ومن ثم توصيلها للمختصين والوزارات والهيئات لحلها، قائلا :"إن الحزب ليس له رصيد سوي المواطن، والقاعدة الجماهيرية".



وشدد الدكتور صلاح حسب الله، على ضرورة تفعيل كافة أمناء الحزب سواء المرأة او الشباب او التنظيم ومختلف الأمانات الفرعية بالتواصل ولقاء المواطنين، مشيرا إلي أننا نقتدي بالرئيس عبدالفتاح السيسي في العمل وتنفيذ المشروعات والمتابعة المستمرة للمشروعات القومية وتنفيذا، ونحن كأحزاب علينا نفس الدور ولكن من جانب اخر، قائلا" عملنا كحزب سياسي لا يرتبط فقط بالدعاية الانتخابية والتواصل معهم في تلك الفترة فقط، وانما يجب أن يكون هناك تواصل ولقاءات مستمرة".