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فن

سعد الصغير لـ نصر محروس: عشان خاطرنا رجعلنا بهاء سلطان تاني ..فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 08:09 م
سعد الصغير
سعد الصغير
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قسم الفن
وجه الفنان سعد الصغير رسالة إلى المنتج نصر محروس يطالبه فيها بعودة بهاء سلطان إلى الساحة الفنية من جديد.

ونشر سعد الصغير فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" برفقة فرقته الموسيقية لتوصيل تلك الرسالة.

وقال سعد الصغير من خلال الفيديو الذي نشره :" احنا بنشكر الإعلامية إسعاد يونس على المبادرة الجميلة دي وعشان خاطرنا يا استاذ نصر محروس رجعلنا بهاء سلطان تاني واتصل بيه انت عشان هو قلبه طيب و بيتكسف".

وعلق سعد الصغير على الفيديو قائلا: "كل الدعم بوب حبيبي الصوت الجميل السهل الممتنع، بجد من الأصوات الي بحبها وفعلا صوت في مكان لوحده خالص ربنا معاك ونشوف بهاء سلطان ديما مكسر الدنيا".
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