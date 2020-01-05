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اقتصاد

البنك المركزي:436.9 مليار جنيه حجم الأصول المحلية للبنوك في أكتوبر الماضي

الأحد 05/يناير/2020 - 08:03 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
انخفض صافي الأصول المحلية للبنوك لـ 436.91 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 441.992 مليار جنيه في سبتمبر 2019 بفارق 5.1 مليار جنيه،ومقارنة بـ476.5 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام بفرق 40 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي المطلوبات من الحكومة لبنود " الأوراق المالية، تسهيلات ائتمانية، الودائع" بـ 788.9 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 789.341 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ777.5 مليار جنيه ي أغسطس 2019.

وبلغ جملة المطلوبات من البنوك نحو 170 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 170.4 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ174.95 مليار جنيه في أغسطس 2019.

سجل صافي الأقول و الإلتزامات غير المبوبة نحو 223.953 مليار جنيه مقابل 211.95 مليار جني في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ197.8 مليار جنيه في أغسطس 2019.

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