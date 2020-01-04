مختار جمعة: اللقاءات الاجتماعية حول مختلف القضايا تسهم في تنوير العقل الإنساني

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال ورشة عمل حزب مستقبل وطن، التي ينظمها بعنوان "دور الخطاب الديني الوسطي في بناء الشخصية"، بالمقر الرئيسي، اليوم السبت، إن عقد اللقاءات النقاشية والاجتماعية حول مختلف القضايا تساهم بكل تأكيد في تنور العقل الإنساني.





وأضاف "مختار"، أن النفس إذ لم تشغلها بالحق ستشغل بالباطل، مؤكدًا أن الفهم الصحيح للأديان جاءت لإسعاد البشرية في دنياهم وللاسف الجماعات المتطرفة كانت تروج للبعض بأفكار سلبية وتخريبية بأن يختاروا ما بين الدنيا أم الآخرة.





وأشار مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن الإسلام لم يضع قالباً ثابتاً أو نظاماً جامداً من اتبعه يصبح يتبع الإسلام ومن لم يتبعه يصبح خارج عن الإسلام.





وأكد الوزير، أن تحقيق العدل في أي دولة ليس من مسئولية رئيس الدولة وحده بكل مؤسسات الدولة بمواطنيها، مذكرا أن أي حكم بأي دولة مطالباً بترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية لنهضتها وكذلك حرية المعتقد ومجابهة الفاسدين، مشيرًا إلي أن الدولة تبذل قصارى جهدها لقضاء حاجة المحتاجين وفقًا للإمكانيات المتاحة.





وأشار الدكتور مختار جمعة، إلي أن هناك ثوابت في كافة الاديان والتي تتعلق بالعبادات، مهنئًا الأقباط بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.



