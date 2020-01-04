نائب محافظ الإسكندرية يتفقد محطات رفع الصرف للتأكد من جاهزيتها تحسبا لـ الأمطار..صور

تفقد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، يرافقه الدكتور وليد عبد العظيم، مستشار المحافظ، محطتي رفع الرأس السوداء ومحمد نجيب، للتأكد من استعدادها وجاهزيتها والعمل بكامل طاقتها لاستقبال مياه الأمطار.



وأكد جمال، أن المحافظة تعرضت خلال النوة الحالية لأمطار غزيرة فاقت الطاقة الإستيعابية لشبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع، حيث وصلت كمية المياه بها إلى ٣ مليون متر مكعب، أي ما يزيد عن ٢ مليون متر مكعب فوق الطاقة الإستيعابية المخصصة لمياه الأمطار بالشبكة .



كما تفقد نائب محافظ الإسكندرية أعمال رفع تراكمات وتجمعات المياه بشوارع المستجد والإقبال وطريق الكورنيش ومنطقة الرأس السوداء، موجها مسئولي شركة الصرف الصحي بالاستمرار في أعمال شفط المياه لمنع تراكمها، وأكد على استمرار الجولات الميدانية ومتابعة حالة الشوارع، لحين الانتهاء من النوة الحالية.