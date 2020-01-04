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محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بعمل القطاعات الصحية من خلال منظومة واحدة

السبت 04/يناير/2020 - 08:20 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يوجه بعمل القطاعات الصحية
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أحمد عبد العزيز
عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم ، اجتماعا موسعا مع مسئولي القطاع الصحي، لمناقشة مستقبل الوضع الصحي، وتطوير المنظومة الطبية بما يصب في صالح المواطن.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة والدكتور وائل نبيل، عميد كل الطب جامعة الإسكندرية، ومثلي القطاع الصحي من التأمين الصحي ونقابة الأطباء والمؤسسة العلاجية وبنك الدم والإسعاف والقطاع الخاص ومستشفيات شرق المدينة والمعمورة والقباري .

وأشار "الشريف"، إلى أن جميع القطاعات الصحية بالإسكندرية يجب أن تعمل من خلال منظومة واحدة بدعم وإشراف كامل من المحافظة، موضحا أنه تم تكليف الدكتورة جاكلين عازر لمتابعة هذا الملف والتنسيق بين كافة الجهات، كونها تنتمي لهذا القطاع وتعلم جيدا كافة المشكلات والتحديات التي تواجهه .

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه يتم حاليا دراسة مقترح مقدم من مجموعة من رجال الأعمال لإنشاء مستشفى متكامل يقدم خدماته بالكامل مجانية لمواطني المدينة، مؤكدا أن المحافظة تدعم أي مبادرة تصب في صالح المواطنين ، ويجب أن نتعاون جميعا لتكون الإسكندرية سباقة في المبادرات الصحية .

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، على أن جميع مسئولي القطاع الصحي بالإسكندرية يجب أن يعملوا كفريق واحد لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن السكندري، ويجب العمل لإنشاء آلية تواصل سريعة وفعالة بين الجهات المختلفة، وتوجيه الدعم المقدم بناء على الاحتياجات الفعلية للقطاع .

وطالبت خلال الاجتماع كل قطاع باستعراض كافة الإمكانيات والخدمات الوقائية والصحية والعلاجية التي تقدمها، واحتياجاته من القطاعات الأخرى، والتحديات التي تواجهه لتخطي كافة المشكلات التي تواجه المنظومة الصحية ، لوضع آلية واضحة للعمل من خلالها تحت منظومة واحدة بالإسكندرية.
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