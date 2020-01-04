كاد يموت دهسًا .. ملاكم شاب ينجو من حادث سير بأعجوبة .. فيديو

كاد ملاكم شاب ان يسحق في حادث مميت ، عندما خرجت سيارة جيب ضخمة عن السيطرة واصطدمت بالشاب أمام متجر للوجبات السريعة لتنقذه العناية الإلهية وتنقلب بالقرب منه



كان زاك مكابي يسير خارج متجر للبيتزا في شارع لندن ، دوفر، في حوالي الساعة 4.30 مساء أمس، حين تعرض للحادث المرعب.



ويوضح فيديو صورته كاميرات المراقبة الملاكم الشاب وهو يسير بجوار مطعم الوجبات ويتفاجأ بعربة فضية تسير بسرعة جنونية نحوه ليصطدم بجانبها الايمن ويقذف عبر حائط المطعم قبل ان تنقلب السيارة من أمامه.



وبعد تعرض الشاب إلى الحادث اندفع إلى متجر الوجبات الجاهزة بحثًا عن مكان امان قبل إلقاء نظرة خاطفة إلى السيارة ليرى ما حدث إليها.





