المالية تطرح أذون خزانة بـ20.5 مليار جنيه..اليوم

تطرح وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه من أجلي 91 و 273 يوما، ضمن مستهدفاتها لتمويل عجز الموازنة.



قالت الوزارة عبر جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري، إنها ستبيع أجل 91 يوما بـ 10 مليارات جنيه و أجل 273 يوما بـ10.5 مليار جنيه.



وأرجعت الوزارة في تقرير صادر عنها إلي وجود مساع لها للسيطرة علي عجز الموازنة و تدبير احتياجاتها التمويلية لهذا الأسبوع.



وتسعي وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري لتدبير مبلغ 38.5 مليار جنيه من أدوات الدين لسندات و أذون الخزانة، من المقرر الحصول عليها من البنوك لتدبير احتياجاتها التمويلية .



وبطرح الوزارة لأذون الخزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه اليوم، سيتبقي لها طرحين بقيمة 18.25 مليار جنيه ليومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.



