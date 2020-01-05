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اقتصاد

المالية تطرح أذون خزانة بـ20.5 مليار جنيه..اليوم

الأحد 05/يناير/2020 - 07:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تطرح وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه من أجلي 91 و 273 يوما، ضمن مستهدفاتها لتمويل عجز الموازنة.

قالت الوزارة عبر جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري، إنها ستبيع أجل 91 يوما بـ 10 مليارات جنيه و أجل 273 يوما بـ10.5 مليار جنيه.

وأرجعت الوزارة في تقرير صادر عنها إلي وجود مساع لها للسيطرة علي عجز الموازنة و تدبير احتياجاتها التمويلية لهذا الأسبوع.

وتسعي وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري لتدبير مبلغ 38.5 مليار جنيه من أدوات الدين لسندات و أذون الخزانة، من المقرر الحصول عليها من البنوك لتدبير احتياجاتها التمويلية .

وبطرح الوزارة لأذون الخزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه اليوم، سيتبقي لها طرحين بقيمة 18.25 مليار جنيه ليومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

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