المالية تطرح أذون خزانة بـ20.5 مليار جنيه..اليوم

تطرح وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه من أجلي 91 و 273 يوما، ضمن مستهدفاتها لتمويل عجز الموازنة.
قالت الوزارة عبر جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري، إنها ستبيع أجل 91 يوما بـ 10 مليارات جنيه و أجل 273 يوما بـ10.5 مليار جنيه.
وأرجعت الوزارة في تقرير صادر عنها إلي وجود مساع لها للسيطرة علي عجز الموازنة و تدبير احتياجاتها التمويلية لهذا الأسبوع.
وتسعي وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري لتدبير مبلغ 38.5 مليار جنيه من أدوات الدين لسندات و أذون الخزانة، من المقرر الحصول عليها من البنوك لتدبير احتياجاتها التمويلية .
وبطرح الوزارة لأذون الخزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه اليوم، سيتبقي لها طرحين بقيمة 18.25 مليار جنيه ليومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
قالت الوزارة عبر جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري، إنها ستبيع أجل 91 يوما بـ 10 مليارات جنيه و أجل 273 يوما بـ10.5 مليار جنيه.
وأرجعت الوزارة في تقرير صادر عنها إلي وجود مساع لها للسيطرة علي عجز الموازنة و تدبير احتياجاتها التمويلية لهذا الأسبوع.
وتسعي وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري لتدبير مبلغ 38.5 مليار جنيه من أدوات الدين لسندات و أذون الخزانة، من المقرر الحصول عليها من البنوك لتدبير احتياجاتها التمويلية .
وبطرح الوزارة لأذون الخزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه اليوم، سيتبقي لها طرحين بقيمة 18.25 مليار جنيه ليومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.