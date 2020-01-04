أمريكية تعتدي علي مبتعثة سعودية بولاية أوريغون

كشفت وسائل إعلام أمريكية، بأن فتاة أمريكية اسمها ياسمين رينيه (23 عاما) اعتدت في ولاية أوريغون، على طالبة سعودية (24 عاما) بسبب حجابها.



ووضَحت بعض التقارير، أن المتهمة قامت باعتداء وحشي ضد الطالبة السعودية ونزعت حجابها وحاولت خنقها به، قبل أن تتخلص منها الضحية وتحاول إبعادها عنها وفقا لما ذكرته صحيفة الرؤية.



ولفتت الشرطة في تقريرها إلى أن المتهمة قامت ، بسحب حجاب الفتاة السعودية من الخلف وتدنيسه، وحاولت خنقها، في إحدى محطات القطار.



وذكرت الطالبة السعودية للشرطة بعد الهجوم، إنها "لم تعد تشعر بالأمان وهي ترتدي الحجاب في الأماكن العامة، وأخذت تعتمد على طرق بديلة لتغطية نفسها".



ووجهت الطالبة السعودية تهمة الكراهية ضد الفتاة المعتدية، ولكن مكتب الادعاء العام في الولاية، ذكر في بيان صدر أمس الجمعة، أن المتهمة تحاول التهرب من المحاكمة، وتغيبت عدة مرات عنها بما في ذلك عن جلسة يوم أمس، وبعد البحث عنها اتضح أنها قامت بتغيير مقر إقامتها، وعليه صدر أمر باعتقالها لإخضاعها للمحاكمة.