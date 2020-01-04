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محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في مدينة قنا غدًا

السبت 04/يناير/2020 - 08:19 م
فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي عن ٣ مناطق بمدينة قنا غدًا الأحد
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يوسف رجب
أعلنت هندسة كهرباء قنا شرق، فى بيان لها اليوم السبت، عن فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة قنا نظرًا لأعمال صيانه، غدًا الأحد.

وأوضح بيان كهرباء قنا شرق، بأن فصل التيار الكهربائي يشمل مناطق "التجنيد- الشئون- الجوازات القديمة بالشئون".

وأشار البيان، إلى أن فصل التيار يبدأ من الساعه التاسعة صباحًا، وحتى الثانيه عشرة ظهرًا وسوف يتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وطالب البيان، المواطنين القاطنين في المناطق المذكورة بأخذ احتياطاتهم اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى.
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