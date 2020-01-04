خالد الجندى يكشف عن الشيء الوحيد الذي اتفق عليه أهل الأرض

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإنسان يجب أن ينظر إلى الموت على أنه مرحلة انتقالية ضرورية حتمية سيمر عليها كل كائن حي.



وأضاف «الجندي» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، «في ناس لما تتكلم عن الموت، اللي يقشعر واللي يقولك لا، واللي يسورق، واللي يقولك هتفول علينا»، مشيرًا إلى أن الموت الحقيقة الوحيدة التي اتفق عليها أهل الأرض».



وأوضح: «أهل الأرض إلى الآن مختلفون في وجود الله نفسه، أشخاص ملحدون يقولون لا يوجد إله، وأناس مشركون يقولون إن لله ولد أو زوجة أو أخ أو أخت، وأناس موحدون، في خلاف حول الله، لكن الموت لم يختلف عليه اثنان».



وتابع: «يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - يطوي الله السموات والأرض بيمينه ويقول أين ملوك الأرض؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ أين الأباطرة؟ لمن الملك اليوم، فلا يُجب الله إلا الله فيقول لله الواحد القهار»، مؤكدًا أن الموت مرحلة تستدعي أن يعرف الإنسان أنه راجع إلى ربه لا محالة.



وأردف: «يناديك ربك، وضاعت النياشين ونزلت الرتب وأظلمت الدنيا وذهب الأصحاب والأحباب وبقيت بلا رتبة ولا سلاح ولا جيش ولا أعوان ولا أنصار ولا أشياع ولا مؤيدين ولا مشجعين ولا هتافين، ساعتها يناديك ربك: يا ابن آدم أين أهلك وذوك؟ أين أحباؤك وأقرباؤك ومريدوك؟ كلهم ذهبوا وتركوك ولو كانوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت».



