AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندى يكشف عن الشيء الوحيد الذي اتفق عليه أهل الأرض

السبت 04/يناير/2020 - 08:13 م
خالد الجندي
خالد الجندي
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإنسان يجب أن ينظر إلى الموت على أنه مرحلة انتقالية ضرورية حتمية سيمر عليها كل كائن حي.

وأضاف «الجندي» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، «في ناس لما تتكلم عن الموت، اللي يقشعر واللي يقولك لا، واللي يسورق، واللي يقولك هتفول علينا»، مشيرًا إلى أن الموت الحقيقة الوحيدة التي اتفق عليها أهل الأرض».

وأوضح: «أهل الأرض إلى الآن مختلفون في وجود الله نفسه، أشخاص ملحدون يقولون لا يوجد إله، وأناس مشركون يقولون إن لله ولد أو زوجة أو أخ أو أخت، وأناس موحدون، في خلاف حول الله، لكن الموت لم يختلف عليه اثنان».

وتابع: «يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - يطوي الله السموات والأرض بيمينه ويقول أين ملوك الأرض؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ أين الأباطرة؟ لمن الملك اليوم، فلا يُجب الله إلا الله فيقول لله الواحد القهار»، مؤكدًا أن الموت مرحلة تستدعي أن يعرف الإنسان أنه راجع إلى ربه لا محالة.

وأردف: «يناديك ربك، وضاعت النياشين ونزلت الرتب وأظلمت الدنيا وذهب الأصحاب والأحباب وبقيت بلا رتبة ولا سلاح ولا جيش ولا أعوان ولا أنصار ولا أشياع ولا مؤيدين ولا مشجعين ولا هتافين، ساعتها يناديك ربك: يا ابن آدم أين أهلك وذوك؟ أين أحباؤك وأقرباؤك ومريدوك؟ كلهم ذهبوا وتركوك ولو كانوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف يتوفى ملك الموت أكثر من روح في وقت واحد؟ الإفتاء توضح

هل الله يغفر جميع الذنوب ؟ الإفتاء توضح

عزرائيل ليس ملك الموت .. خالد الجندي: الناس اخترعت أسماء للملائكة على مزاجها

خالد الجندي: تارك الصلاة جحودا كافر وليس لنا رقابة عليه.. فيديو

الأزهر يحذر من الانتحار: الأعمال الصالحة للمنتحر لن تنجيه من العقاب

هل يحاسبنا الله على ذنوبنا في الدنيا والآخرة بعد أن نتوب عليها؟

ترشيحاتنا

فساد في الأرض.. أول تعليق من هيئة كبار العلماء على التدخل الخارجي في ليبيا

فستان أسود مكشوف.. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث إطلالة.. شاهد

أساءت لـ بنات المنصورة .. كيف أنهى الأمن استفزاز لوحة سيارة طالب بالدقهلية.. صور

ابنة سامي العدل تتعرض لحادث سيارة وتدخل المستشفى

شاهد.. لحظة انفجار القذيفة بالقرب من السفارة الأمريكية وسط بغداد

تريند الفن | حادث ابنة سامي العدل.. رقص سهير زكي بـ الاستريتش.. صور فاضحة لمذيعة MBC السابقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك يتوج بكأس مصر للشباب لكرة اليد ..صور

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن