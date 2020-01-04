كأس السوبر السعودي.. تاوامبا يحرز هدف تقدم التعاون في شباك النصر



حراسة المرمى: براد جونز.



الدفاع: سلطان الغنام، مايكون، عبد الله مادو، عوض خميس.



الارتكاز: بيتروس، الخيبري.



الوسط : نور الدين أمرابط، جوليانو، أحمد موسى.



الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "زيد البواردي، حمد المنصور، نايف الماس، عبدالعزيز الجبرين، عبد الرحمن الدوسري، خالد الغوينم، يحيى الشهري، فهد الجميعة، عبد الفتاح آدم".





تقدم نادي التعاون السعودي علي منافسه النصر بهدف نظيف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما الآن في نهائي في كأس السوبر السعودي.بدأت المباراة وسط حماس كبير بين لاعبي الفريقين حتى تمكن الأسد الكاميروني لياندر تاوامبا بالدقيقة "18"، من تسجيل الهدف الأول من خلال ضربة رأسية قوية سكنت شباك براد جونز.ويسعى كلا الفريقين الى تحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر لأول مرة في تاريخ الفريقين.وتقام المباراة النهائي في كأس السوبر السعودي بين نادي النصر ومنافسة التعاون في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) .وجاء تشكيل النصر السعودي لمواجهة التعاون كالتالي :-