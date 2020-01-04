بحضور وزيري السياحة والطيران ومحافظ جنوب سيناء .. أبو العينين يقترح خطة من 13 بندا للنهوض بالسياحة بينها الاهتمام بـ "العلاجية" والانتهاء من مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة



خالد العناني: دراسة توفير تسهيلات للشركات الأجنبية الراغبة في تصوير أعمال سينمائية دعائية بالمناطق السياحية





اللواء خالد فودة يقترح إنشاء شركة سياحية في شرم الشيخ لخدمة السائح الذي يريد زيارة سانت كاترين