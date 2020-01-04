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مرأة

لا تفوت معرفتها.. 10 أنواع من الأعشاب لـ تليين المعدة ولعلاج الإمساك

السبت 04/يناير/2020 - 11:00 م
علاج الإمساك
علاج الإمساك
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رضوى حسام
يُحفّز دفء بعض الأعشاب الجهاز الهضمي، كما يساعد على تخفيف أعراض الإمساك، كما أنّ محتواها من الماء يُساعد على تقليل الجفاف، مِمّا يُساهم في تليين المعدة، وفيما يلي نشر موقع " health line " أهم الأعشاب التي تُساعد على تخفيف الإمساك وتليين المعدة، وتشمل :

شاي السينا: يحتوي شاي السينا على مركباتٍ تُسمى جليكوسيدات، والتي تُحفز حركة الجهاز الهضمي. 

شاي النعناع يُساعد التأثير المهدئ للمنثول في النعناع على استرخاء المعدة أثناء إخراج البراز عبر الأمعاء. 

الزنجبيل: يعمل الزنجبيل على تهدئة تهيج الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم. 

شاي الهندباء: يعمل شاي الهندباء على تحفيز الكبد لإنتاج العصارة الصفراء، ويعمل كمدر للبول مِمّا يُساعد على تخفيف أعراض الإمساك المعتدل. 

الشاي الأسود والشاي الأخضر والقهوة: يحتوي كُل مِن الشاي الأسود، والشاي الأخضر، والقهوة على الكافيين، وهو منبه يُسرع حركة الأمعاء لدى كثير من الناس. 

شاي عرق السوس: يمتلك شاي عرق السوس تأثير مضاد للالتهابات، ويُساعد ذلك على تسهيل عملية الهضم. 

جذر الخطمي: يمتلك جذر الخطمي تأثير مُهدئ وخصائص ملينة، تجعله مكونًا شائعًا لعلاج الإمساك. 

البابونج: يُساعد البابونج على تهدئة العضلات في الأمعاء وتسريع الوقت بين الوجبة وحركة الأمعاء. 

شاي البقدونس: يُساعد البقدونس على علاج اضطرابات الجهاز الهضمي.
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