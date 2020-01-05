AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث العاصمة الإدارية الجديدة يعلن عن موعد نقل الموظفين إلى الحي الحكومي

الأحد 05/يناير/2020 - 02:46 ص
الانتهاء من اعمال
الانتهاء من اعمال العاصمة
Advertisements
إبراهيم القادري
قال العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الادارية الجديدة، إن زيارة رئيس الوزراء إلى العاصمة الإدارية الجديدة تأتي في إطار متابعة القيادة السياسية لمشروع العاصمة الإدارية.

وأضاف "خالد الحسين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"اليوم"المذاع علي قناه"DMC"، أن رئيس الوزراء تفقد الأعمال الجارية في مشروعات العاصمة الإدارية ومنها مدينة الثقافة والفنون بمنطقة الابراج وحي المال والأعمال والحي الحكومي .

وأوضح خالد الحسيني، أن عملية نقل الموظفين الى العاصمة الإدارية الجديدة سيتم في النصف الثاني من 2020 كما أن نسبة الإنجاز والعمل في الحي الحكومي تخطت 75% باعتباره الحي الأهم في العاصمة الجديدة.

وتابع خالد الحسين أننا الآن نعمل على تشطيب الأعمال الخارجية وتشطيب البنية التحتية ونقوم بالتنسيق مع وزارة النقل والإسكان حتي نقوم بتوفير الخدمات للموظفين الذى سيتم نقلهم الى العاصمة .

واستطرد خالد الحسيني، أن العنصر البشرى من أهم المحاور التي نعمل عليها لاتمام عملية النقل، كما أن رئيس الوزراء كان يستمع لوجهات النظر للوصول الي الحل الامثل .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تعلن خبرا سارا للموظفين.. فيديو

الحكومة تضع 3 فرص لحصول الموظفين على شقق بالعاصمة الإدارية

برلمانية تعلق على خبر الحكومة بشأن موظفي العاصمة الإدارية

لموظفي العاصمة الإدارية.. طرح 10 آلاف شقة في بدر للحجز يناير المقبل.. برلمانيون: العاصمة أنشئت لتكون نموذجا للدولة وتقديم أفضل خدمة للمواطنين أهم مطالبنا

مجلس الوزراء يتابع إجراءات انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ونقل الموظفين

الحكومة تضع الخطوات النهائية لنقل موظفيها للعاصمة الإدارية الجديدة .. هالة السعيد: تقيم نقل الموظفين بالتعاون مع القوات المسلحة والأكاديمية الوطنية للتدريب والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ترشيحاتنا

مشهد مؤلم لحظة صراع حصان للخروج من سيارة اصطدم بها.. فيديو

اخبار النادي الأهلي .. رحيل أزارو | و كهربا مفاجأة قائمة مباراة الأحمر أمام إف سي مصر

وصول جثماني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس إلى النجف

فيديوجراف| في عيد ميلادها.. تعرف على أزواج الفنانة نيللي

خيرت الشاطر فى تسجيل مسرب: هنضحى بـ أى حد مقابل الحكم.. شاهد

نجم الزمالك السابق يكشف كواليس توقيع شيكابالا للأهلي .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نزعت حجابها وحاولت خنقها.. أمريكية تعتدي بوحشية على فتاة سعودية

سحلها على الرصيف.. معركة عنيفة بين رجل وامرأة داخل مترو نيويورك

شاهد.. فنانة شهيرة بإطلالة جذابة على حمام السباحة