متحدث العاصمة الإدارية الجديدة يعلن عن موعد نقل الموظفين إلى الحي الحكومي

قال العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الادارية الجديدة، إن زيارة رئيس الوزراء إلى العاصمة الإدارية الجديدة تأتي في إطار متابعة القيادة السياسية لمشروع العاصمة الإدارية.



وأضاف "خالد الحسين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"اليوم"المذاع علي قناه"DMC"، أن رئيس الوزراء تفقد الأعمال الجارية في مشروعات العاصمة الإدارية ومنها مدينة الثقافة والفنون بمنطقة الابراج وحي المال والأعمال والحي الحكومي .



وأوضح خالد الحسيني، أن عملية نقل الموظفين الى العاصمة الإدارية الجديدة سيتم في النصف الثاني من 2020 كما أن نسبة الإنجاز والعمل في الحي الحكومي تخطت 75% باعتباره الحي الأهم في العاصمة الجديدة.



وتابع خالد الحسين أننا الآن نعمل على تشطيب الأعمال الخارجية وتشطيب البنية التحتية ونقوم بالتنسيق مع وزارة النقل والإسكان حتي نقوم بتوفير الخدمات للموظفين الذى سيتم نقلهم الى العاصمة .



واستطرد خالد الحسيني، أن العنصر البشرى من أهم المحاور التي نعمل عليها لاتمام عملية النقل، كما أن رئيس الوزراء كان يستمع لوجهات النظر للوصول الي الحل الامثل .