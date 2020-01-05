برلماني يستنكر تدخل تركيا في الشئون الداخلية لدولة ليبيا

استنكر النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز سمالوط توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مُذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا وتأييد البرلمان التركي له، حيث يعتبر ذلك مساسا مباشرا بالأمن القومي المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام فضلا عن التدخل السافر في الشئون الداخلية لدولة ليبيا الشقيقة.



كما طالب البرلماني، بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس النواب بشأن التدخل التركي السافر للشئون الداخلية لليبيا لبحث مخاطر التدخل العسكري التركي في ليبيا وموافقة البرلمان التركي علي ذلك.



وقال " أبو طالب " في تصريح له أمس إن مصر قيادة وشعبا لن ولم تسمح باستغلال تركيا لدولة ليبيا الشقيقة كقاعدة للإرهابيين للقيام بعملياتهم الهدامة الخسيسة بهدف زعزعة استقرار المنطقة، مُؤكدا أن مصر دائمًا وأبدًا تساند الدول العربية الشقيقة ضد أي محاولة تدخل تمس الأمن القومي العربي وان اى قرار يزعزع المنطقة سيكون لمصر رد قاسي.



كما أكد أبو طالب، أن ما يقوم به أردوغان ما هو إلا مسلسل هزلي ومُصطنع أمام الرأي العام التركي للخروج من الأزمات التي لاحقت بلاده بزيادة نسبة البطالة وكذلك ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تراجع قيمة الليرة التركية بين العملات، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تدني شعبيته.



وأكد النائب أيضا، حرص مصر الكامل على إنهاء الأزمة الليبية، أخذًا في الاعتبار الصلات الجغرافية والتاريخية بين البلدين، وارتباط الأمن القومي المصري بشكل وثيق بالأمن القومي الليبي، فضلًا عن التهديد الذي تفرضه حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن وانتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا على الأمن القومي العربي الجماعي.



وقال البرلماني، إن جميع أعضاء البرلمان والشعب المصري يفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة للحفاظ علي الامن القومي المصري.



وأشار البرلماني، ال أن الخارجية المصرية أكدت على ثوابت موقف مصر المُتمثل في التوصل لحل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة بما يحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، وذلك في إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع كافة جوانب الأزمة الليبية ، عبر دفع مساعي المبعوث الأممي والانخراط في ترتيبات عملية برلين.