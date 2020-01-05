لن تتوقع .. طرق بسيطة لتهدئة الأعصاب وفوائدها

يتعرض بعض الأشخاص لضغط الأعصاب مما يتسبب في حدوث القلق والتوتر، مما يؤثر على جميع جوانب الحياة، ضغط الأعصاب يمكن ان ينتج بسبب العمل او المسؤولية، نشر موقع " health line " طرق بسيطة من شأنها تهدئة الأعصاب، وتشمل :



يوجد عدة طرق قد تُساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر ومنها:

-اخذ قيلولة لمدة عشرين دقيقة.

-أخذ نزهة في أماكن طبيعية. ا

-لبدء اليوم بتنظيف الأسنان وغسل الوجه.

-تجهيز قائمة للأعمال اليومية المراد انجازها لهذا اليوم.





و تُحسن ممارسة طرق معينة لتهدئة الأعصاب من صحة الجسم ومن أهم هذه الفوائد:



-خفض ضغط الدم.

-تحسين الهضم.

-المحافظة على المعدلات الطبيعية لمعدلات السكر في الدم.

-التقليل من الاكتئاب والغضب.



