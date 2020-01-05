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مرأة

لن تتوقع .. طرق بسيطة لتهدئة الأعصاب وفوائدها

الأحد 05/يناير/2020 - 12:16 ص
لن تتوقع .. طرق بسيطة
لن تتوقع .. طرق بسيطة لـ تهدئة الأعصاب وفوائدها
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رضوى حسام
يتعرض بعض الأشخاص لضغط الأعصاب مما يتسبب في حدوث القلق والتوتر، مما يؤثر على جميع جوانب الحياة، ضغط الأعصاب يمكن ان ينتج بسبب العمل او المسؤولية، نشر موقع " health line " طرق بسيطة من شأنها تهدئة الأعصاب، وتشمل :

يوجد عدة طرق قد تُساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر ومنها:
-اخذ قيلولة لمدة عشرين دقيقة.
-أخذ نزهة في أماكن طبيعية. ا
-لبدء اليوم بتنظيف الأسنان وغسل الوجه.
-تجهيز قائمة للأعمال اليومية المراد انجازها لهذا اليوم.


و تُحسن ممارسة طرق معينة لتهدئة الأعصاب من صحة الجسم ومن أهم هذه الفوائد:

-خفض ضغط الدم.
-تحسين الهضم.
-المحافظة على المعدلات الطبيعية لمعدلات السكر في الدم.
-التقليل من الاكتئاب والغضب.

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