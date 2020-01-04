مارجوت روبي ونجم Game of thrones ينضمون لمقدمي حفل جولدن جلوب

اعلن القائمون على حفل توزيع جوائز الـ جولدن جلوب في نسخته الـ77 عن انضمام مارجوت روبي وكيت هارينجتون لقائمة النجوم الذين سيشاركون في تقديم الجوائز.



يشارك ايضا في تقديم الحفل كل من جلين كلوز ، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون.



كما تشارك سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.



وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني، ويقام الحفل غد الاحد 5 يناير في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت ولاية كالفورنيا اي فجر الاثنين بتوقيت القاهرة.

