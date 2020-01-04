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فن

مارجوت روبي ونجم Game of thrones ينضمون لمقدمي حفل جولدن جلوب

السبت 04/يناير/2020 - 11:55 م
مارجوت روبي
مارجوت روبي
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شروق ابراهيم
اعلن القائمون على حفل توزيع جوائز الـ جولدن جلوب في نسخته الـ77 عن انضمام مارجوت روبي وكيت هارينجتون لقائمة النجوم الذين سيشاركون في تقديم الجوائز.

يشارك ايضا في تقديم الحفل كل من جلين كلوز ، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون.

كما تشارك سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني، ويقام الحفل غد الاحد 5 يناير في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت ولاية كالفورنيا اي فجر الاثنين بتوقيت القاهرة.
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