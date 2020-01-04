تعرف على حقيقة تسريب امتحان الجبر للصف الأول الإعدادي بـ بنها

نفى عبدالرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، ما نشره أحد المواقع الإلكترونية حول واقعة تسريب امتحانات مادة الجبر للصف الأول الإعدادى، قائلاً إن ما تم نشره عارٍ تمامًا من الصحة ويثير البلبلة والشائعات.





وأوضح "فتح الباب" أن الواقعة تتلخص فى قيام عامل المدرسة بسحب كيس مظاريف الأسئلة على الأرض بعد تسلمها هو ومدير المدرسة من المطبعة السرية الأمر الذى تسبّب فى قطع طولى بمظروف ورقة الأسئلة لا يسمح بخروج ورقة منها وعندما علم مدير الإدارة بالواقعة شكّل على الفور لجنة من التعليم الإعدادى والمطبعة السرية والتى قامت بمُراجعة المظروف والتأكد من سلامته واستحالة خروج أي ورقة من بعدها.





وقرّر مدير الإدارة بإعطاء تعليمات للمطبعة السرية طبع الامتحان البديل كإجراء احترازى وسحب المظاريف القديمة لقطع الشك باليقين.





يُذكر أن امتحانات نصف العام قد انطلقت بمدارس إدارات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وشدّد فتح الباب بضرورة توافر الأجواء المُلائمة للطلاب والتلاميذ وتوفير الراحة النفسية والهدوء للطلاب ومن المقرّر أن يبدأ امتحان الجبر المشار إليه يوم الحادى عشر من شهر يناير الجارى.





وكان طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قد شدّد على مديرى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بالتأكد من جاهزية المدارس لامتحانات الفصل الدراسى الأول والالتزام بالمواعيد المقررة بجداول الامتحانات لكل إدارة تعليمية.



