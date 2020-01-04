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منوعات

رفع الأعلام الحمراء على مئذنة أشهر مسجد فى إيران.. اعرف السبب.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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أحمد شريف
نشرت صحيفة "ديلي ميل"، فيديو من داخل ايران لرفع الاعلام الحمراء الدامية التى ترمز إلى انه عالم الانتقام، في تلويح لرد فعل مماثل بعد ان اقدمت الولايات المتحدة الامريكية على اغتيال وقتل القائد الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية ببغداد.

وبث التلفزيون الإيراني الرسمي علم الانتقام كما يطلق عليه وهو يرفع فوق المآذن في مسجد جامكاران المقدس في مدينة قم المقدسة يوم السبت.

وأوضحت الصحيفة إنه في العقيدة الشيعية ، ترمز الأعلام الحمراء ، التي رفعت في المظاهرات بطهران ، إلى دماء تُسقط ظلمًا وهى دعوة للانتقام من أجل الشخص المقتول.

يأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني تعازيه لأبناء سليماني في منزل عائلته الليلة الماضية ، وطمأنوهم بأن القائد سينتقم.
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