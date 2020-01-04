تركيا عدو.. أحمد موسى منفعلا: يجب مقاطعة المنتجات التركية .. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، بمقاطعة المنتجات التركية، قائلا:" كل الأسواق في مصر مليئة بالبضائع المنتجة في تركيا".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لماذا نذهب إلى تركيا ومش فاهم ليه المصريين يسافرون إلى الإرهابي الديكتاتور أردوغان".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" نحن الآن في حالة عداء مع تركيا ولماذا تستمر شركات السياحة في تنظيم رحلات إلى تركيا".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" ليه عايزين تقفلوا المنتجات المصرية وتركيا بلد محتلة ويجب ألا ندعمها اقتصاديا".

