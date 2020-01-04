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توك شو

تركيا عدو.. أحمد موسى منفعلا: يجب مقاطعة المنتجات التركية .. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 09:12 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
طالب الإعلامي أحمد موسى، بمقاطعة المنتجات التركية، قائلا:" كل الأسواق في مصر مليئة بالبضائع المنتجة في تركيا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لماذا نذهب إلى تركيا ومش فاهم ليه المصريين يسافرون إلى الإرهابي الديكتاتور أردوغان".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" نحن الآن في حالة عداء مع تركيا ولماذا تستمر شركات السياحة في تنظيم رحلات إلى تركيا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" ليه عايزين تقفلوا المنتجات المصرية وتركيا بلد محتلة ويجب ألا ندعمها اقتصاديا".
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