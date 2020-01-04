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رياضة

هيئة الرياضة السعودية تحقق في نتائج عموميتي الأهلي والاتحاد .. التفاصيل

السبت 04/يناير/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلنت هيئة الرياضة في السعودية، التحقيق عن ما أسفرت عنه الجمعيتين العموميتين لناديي الأهلي والاتحاد، من حقيقة وجود أسماء تعمل على تحقيق مصالح ذاتية بعيدة كل البعد عن مصلحة النادي، وتسعى لبلوغ ذلك من خلال تأزيم الخلافات والانتصار للذات على حساب جماهير الناديين المتطلعة لاستقرار أنديتها والعمل للنجاح وتحقيق الإنجازات.

ونشر حساب الهيئة الرسمي في «تويتر» بيانًا جاء فيه: "تود الهيئة العامة للرياضة الإيضاح أنها تابعت ما أسفرت عنه الجمعيتان العموميتان لناديي الأهلي والاتحاد، وإزاء ذلك فإنها تقوم حاليًا من خلال وكالة شؤون الرياضة والشؤون القانونية بالتحقق ودراسة ما رُفع لها من مستندات ومعلومات وتقارير عن الجمعية العمومية غير العادية في الناديين .

وستتحقق من حقيقة وجود أسماء تعمل على تحقيق مصالح ذاتية بعيدة كل البعد عن مصلحة النادي، وتسعى لبلوغ ذلك من خلال تأزيم الخلافات والانتصار للذات على حساب جماهير الناديين المتطلعة لاستقرار أنديتها والعمل للنجاح وتحقيق الإنجازات".

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية ، أضاف: "وفي هذا الإطار فإن الهيئة تنوه إلى أن الدعم السخي الذي يحظى به القطاع الرياضي من لدن القيادة الرشيدة يهدف إلى الارتقاء بالرياضة في مختلف الألعاب على كافة المستويات و الأصعدة، وأن كل ما تم توفيره من إمكانات للأندية الرياضية حريٌ به أن ينعكس إيجابًا على أداء الأندية الرياضية في منافساتها، وفي مساهمتها في تحقيق المنجزات الوطنية في مختلف الرياضات.

وفي ذات الوقت تؤكد الهيئة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة المتجاوزين إلى الجهات المعنية متى ثبت لديها مسؤوليتهم وتسببهم في تغليب مصالحهم الذاتية على المصلحة العامة".
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