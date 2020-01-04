التخطيط: 572.5 مليون جنيه دعم للقطاع الصحي بمبادرة حياة كريمة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم توجيه استثمارات بقيمة 572.5 مليون جنيه بقطاع الرعاية الصحية ضمن مبادرة حياة كريمة خلال العام المالي الجاري.



وأوضحت في تصريحات لها، أن تلك المبالغ تمثلت إنشاء وتطوير 40 وحدة صحية طبقًا للنموذج النمطي للتأمين الصحي الشامل، وقطاع الصرف الصحي بنحو 392 مليون جنيه، لتوصيل الخدمة لحوالي 35 قرية في 6 محافظات تتمثل في محافظات أسيوط، أسوان، البحيرة، الوادي الجديد، سوهاج، مطروح.



وكشفت عن وصول إجمالي القري المستفيدة لـ 80 قرية بنهاية 20/2021 المقبل، بنسبة تغطية مستهدفة بنحو 56%، مقارنة بـ 9% حاليًا.



وذكرت أنه من المقرر =توجيه 178 مليون جنيه لتوفير خدمات الكهرباء والإنارة، من خلال تركيب أكثر من 1700 عمود كهرباء، بالإضافة إلى مد كابلات أرضية وتركيب محولات وأدوات كهربائية متنوعة، فضلًا عن تخصيص 174 مليون جنيه لقطاع الطرق والنقل، لرصف 60 طريق بأطوال 102 كم.

