شباب الأعمال تطالب بإعداد خطة لجذب السائحين من السعودية والكويت والإمارات

طالبت دينا بكري عضو لجنة السياحة بجمعية شباب الأعمال وشعبة السياحة بغرفة الجيزة التجارية، بضرورة إعداد خطة عاجلة لاستهداف السوق الخليجي خاصة في السعودية والكويت والإمارات من خلال إطلاق حملة لتنشيط السياحة لجذب مزيد من السائحين من خلال عقد لقاءات واجتماعات بين القطاع السياحي المصري والخليجي برعاية وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني.



أوضحت في تصريحات لها، أنه خلال تلك الاجتماعات يمكن تقديم برامج سياحية شاملة الفنادق والمزارات السياحية والطيران بسعر جاذب ودعوة وسائل الإعلام العربية والخليجية لزيارة مصر وإعداد تقارير إعلامية عن السياحة المصرية.



وقالت إن فكرة إعداد دراسة لاحتياجات الأسواق الخليجية حيث أن السائح الخليجي يتميز بطبيعة خاصة في قضاء العطلات في القاهرة والشواطئ ومنهم من يفضل سياحة اليخوت او السكن في الشقق الفندقية او الجمع بين السياحة الترفيهية في المدن الساحلية والتمتع بجو وجمال القاهرة وهذه الاحتياجات لابد من وضعها في الحسبان عند التسويق لهذه الدول.



وشددت على فكرة وجود نموذج مصري في السياحة هدفه جذب السياحة الخليجية وليكن أقامة مهرجان فني خليجي في عدد من المناطق السياحية يتم فيه نقل التراث الخليجي من أغاني واحتفالات وطقوس الزفاف وانواع المأكولات الخليجية وكذلك العادات والتقاليد المصرية في الريف والصعيد .



على ان يكون هذا الاحتفال او المهرجان متنقل بين المدن السياحية المصرية بحيث يتم إقامته في منطقة البحر الأحمر ويرصد عادات وتقاليد ابناء البحر الأحمر بجانب العادات والتقاليد الخليجية واقامة عروض وحفلات فنية وشعبية ويتنقل هذا المهرجان بين المدن السياحية المصرية.

