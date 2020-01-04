البرلمان الليبي يكشف عن آخر المستجدات بعد قرار أردوغان بالتدخل العسكري .. فيديو

قال عبد الله بالحق، المتحدث باسم البرلمان الليبي، إن البرلمان عقد اليوم جلسة طارئة وتقرر إلغاء الاتفاقيتين المشبوهتين مع تركيا، وإحالة من ساند الاتفاق بتهمة الخيانة العظمى.





وأضاف «عبد الله بالحق » خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أن البرلمان الليبي أقر عدم إجازة الاتفاقية الباطلة دستوريا الموقعة بين فايز السراج والنظام التركي وهي مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية والتعاون العسكري.





وأوضح المتحدث باسم البرلمان الليبي، أنه تم التصويت على إلغاء الاتفاقية بالاجماع على إحالة فايز السراج ووزير الداخلية القضاء، وكل من ساهم في توقيع هذا الاتفاق بتهمة الخيانة العظمى لجلب الاستعمار الي ليبيا.





وأشار إلى أن مجلس النواب طالب القوات المسلحة بتعطيل الموانئ والمنافذ البحرية والجوية والبرية تحسبا لأي تطورات في الاوضاع او ادخال قوات أجنبية من قبل هذه المليشيات الي ليبيا، والآن ليبيا تشهد حالة نفير عام وتعبئة، وتم إلغاء المصادقة المشروطة.



