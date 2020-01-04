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برلمان

كرنفال لـ مستقبل وطن احتفالا بذوي الهمم .. صور

السبت 04/يناير/2020 - 09:38 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
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عبد الرحمن سرحان
نظم حزب مستقبل وطن، اليوم السبت، احتفالية كبرى بنادي الترسانة الرياضي للعام الثاني على التوالي لتكريم ذوي الهمم.

وتتضمنت الاحتفالية التي أقيمت تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، إقامة برنامج ترفيهي متكامل شمل ماراثون رياضي وفقرات غنائية واستعراضات فنية رائعة وشملت كذلك تكريم ذوي الهمم بالجيزة بقيادة أشرف مرعي أمين ذوي الاحتياجات الخاصة بحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية والكابتن يوسف الزيني أمين ذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة وذلك بتوجيهات النائب أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن.

وشهدت الاحتفالية التي أقيمت برعاية عادل ناصر أمين عام الحزب بالجيزة وبتنظيم مشترك فيما بين أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة يوسف الزيني وأمانة العلاقات العامة برئاسة محمد سلطان وأمانة تنمية الموارد برئاسة عمرو هندي وأمانة العمل الجماهيري برئاسة عبد الحميد الهواري وأمانة النقل والمواصلات برئاسة المهندس أحمد بشير، محمود توشكي مساعد امين التنظيم و بحضور النائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بالحزب ومحمود حامد أبو موسى أمين مساعد الحزب بمحافظة الجيزة، النائبه ماسيه عطوه و النائبه شاديه ثابت اعضاء الهيئه البرلمانية لحزب مستقبل وطن وجميع أعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة.

وأكدت قيادات الحزب بمحافظة الجيزة، أن الاحتفالية والمارثوان تم تنظيمهما لإسعاد ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحين أن خروج الاحتفالية بهذا التنظيم الرائع هو دليل واضح على مدى أهمية الحدث وسوف تأتي الأيام المقبلة بفعاليات تهم المواطن بشكل قوي ومؤثر فقاطرة العمل قد بدأت وسوف تنطلق نحو مستقبل وطن قادم على خطى ثابتة نحو النجاح.
كرنفال لـ مستقبل وطن احتفالا بذوي الهمم .. صور
كرنفال لـ مستقبل وطن احتفالا بذوي الهمم .. صور
كرنفال لـ مستقبل وطن احتفالا بذوي الهمم .. صور
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