2020 داخلة بضهرها.. حرب عالمية ثالثة وحرائق وتحرش جماعي في أول 4 أيام

لا صوت يعلو فوق صوت الحرب.. هاشتاجات جدية وساخرة أطلقها رواد التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية التي أعقبت مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في العراق على يد القوات الأمريكية.



الحرب العالمية الثالثة



الحرب العالمية الثالثة كانت هي العنوان الأكثر تداولا باعتبار أن المناطق الساخنة على وجه البسيطة باتت أكثر تأججا بالأحداث مع تعدد الأطراف المتبارية وفقا للمصالح الاقتصادية والنفوذ العسكري في مناطق عدة أهمها سوريا وليبيا والعراق.



إطلاق التغريدات ارتبط باحتفالات رأس السنة الميلادية التي توارت خلفها أحداث سياسية جسيمة، وتبعتها تعليقات بالآلاف من المحتفلين قالت إن 2019 التي اتسمت بالأحداث الحزينة لم تشأ أن ترحل إلا بوقائع أكثر اضطرابا بدأت معها السنة الجديدة، وعلى رأسها حالة الهياج العسكري لدى بض الدول، والتلويح بورقة الحرب بين أمريكا التي تمتلك قوة عسكرية هائلة، وإيران التي تمتلك برنامج نووي يتمادى في خطورته، بينما تكثر التحالفات الجانبية.



حرائق استراليا.. مشاهد من نهاية العالم



في جانب آخر من البسيطة، امتدت النيران واستعرت لتبتلع نحو نصف مليار حيوان في استراليا، وتأكل في طريقها الأخضر واليابس، في مشهد وصفه الكثيرون بـ نهاية العالم.



ذكر موقع "مترو" البريطاني، أن ما يقرب من نصف مليار حيوان نفقت اثر حرائق أستراليا الهائلة المستمرة منذ أشهر، وسط مخاوف من احتمال القضاء على أنواع كاملة.



ووفقًا للموقع البريطاني، قدر علماء البيئة من جامعة سيدني الأسترالية، حجم الخسارة بـ480 مليون صنف من الثدييات والطيور والزواحف، وذلك منذ سبتمبر الماضي، مشيرين إلى أنه من المحتمل أن يزداد العدد بشكل كبير.



وشكل الدخان الكثيف للحرائق، لونا أصفر كسى السماء، نتيجة تزايد حرائق الغابات، فيما دعا المسؤولون فى المدينة، الأهالى المصطافين إلى ضرورة الابتعاد عن الطرق بسبب الدخان الكثيف والحرائق التى تتحرك بسرعة وفي مسارات غير متوقعة.



ودمرت الحرائق أكثر من عشرة ملايين فدان، في حين تندلع يوميا تقريبا حرائق جديدة بسبب الطقس الحار والعاصف.



واقعة تحرش في أول ساعة في العام الجديد



مع دقات الساعة التي تحركت معها 2019 نحو الأفول، كانت احتفالات المنصورة بالعام الجديد تأخذ شكلا آخر حيث دفعت الهمجية عشرات الشباب نحو التحرش بفتاتين في مدينة المنصورة.



وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ورصد قسم المساعدات الفنية للمقاطع التى تظهر واقعة تحرش جماعي بفتاتين بشارع الجمهورية بالقرب من بوابة جامعة المنصورة ليلة رأس السنة الميلادية.



وكانت الأجهزة الأمنية قد توصلت إلى هوية الفتاتين بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تظهرهما خلال سيرهما بشارع الجمهورية وتعرضهن للتحرش على يد العشرات من الشباب وهم "ز.ع"، 20 عاما طالبة بمعهد هندسة السلاب ومقيمة بمدينة الكردي، بالدقهلية وصديقتها "م. م"، 20 عاما طالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، وحررا محضر بالواقعة بقسم شرطة أول المنصورة.