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محافظات

محافظ الوادي الجديد يوجه بتطوير المداخل والشوارع الرئيسية بالفرافرة

السبت 04/يناير/2020 - 09:54 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يوجه بتطوير المداخل والشوارع الرئيسية
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منصور ابوالعلمين
وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بتجميل مداخل مدينة الفرافرة والشوارع الرئيسية وإقامة لاند سكيب، وذلك لإضافة لمسة جمالية على المدينة.

جاء ذلك خلال تفقده لمداخل المدينة وشوارعها التي تحتاج لرفع كفاءتها وتطويرها بما يسهم فى تطوير المظهر العام للمدينة.

علي جانب آخر، أعلن العقيد محمد سيف، مدير الإدارة العامة للمرور بالوادي الجديد، عن الدفع بقافلة مرورية لقرية أبو منقار بمركز الفرافرة وذلك لإنهاء إجراءات فحص و تراخيص المركبات.

وأكد سيف، أن القافلة فحصت 11 مركبة تشمل سيارات نقل وملاكي ودرجات نارية، وذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد للتيسير على المواطنين وتخفيفا عليهم من مشقة السفر.

وفي ذات السياق أعلنت حنان مجدي، نائب المحافظ ، عن إنشاء الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمدينة الخارجة، ضمن خطة الدولة لحماية حقوق المستهلكين والتجاوب الفوري مع شكواهم.

ووجهت مجدي، خلال تفقدها لمقر الفرع ، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال تمهيدا لافتتاحه، وتفعيل دوره بالمحافظة وهي حماية المواطنين والرقابة على الأسواق، ومتابعة توفير السلع بصورة وافرة للتصدي لمحاولات الاحتكار.

ولفتت مجدي، إلى ضرورة المشاركة المجتمعية بتكثيف الوعي بين المواطنين بأهمية الجهاز لمنع استغلالهم.
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